Short track | Kim Gilli e Park Ji Won vincono la Coppa del Mondo Sighel fermato dalla febbre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ladeldiva in archivio con la consegna delle Sfere di Cristallo per KimJi Won. Una fantastica doppietta per la Corea del Sud, con le sue stelle che hanno avuto la meglio rispettivamente dell’americana Kristen Santos-Griswold e del canadese Steven Dubois. Purtroppo per l’Italia anche quest’ultima tappa a Gdansk si è chiusa senza piazzamenti sul podio. Sicuramente sulla due giorni opaca della squadra azzurra ha inciso tantissimo l’assenza di Pietro. Il trentino è statoieri da una sindrome febbrile, che lo ha debilitato il sabato e lasciato totalmente ai box la domenica, con lo staff tecnico che ha assolutamente preferito risparmiare l’azzurro per non avere problemi in vista dei Mondiali di ...