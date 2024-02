Sfilate al sabato? Un successo Ma non smarriamo identità e valori

(Di domenica 18 febbraio 2024) Vice presidente della Fondazione Carnevale, direttore del corso, autore di testi di canzoni e Canzonette, ideatore di concorsi. E, ancora, membro di commissioni, autore di libri ed anche maschera. L’elenco potrebbe proseguire – tante ne ha fatte e altrettante, magari, ne ha in serbo –, ma già questo basta per appiccicargli l’appellativo di ‘Mister Carnevale’. Lui è Renzo Pieraccini attuale responsabile della carretta aggregativa ‘The greatest Showman’ nata dalla collaborazione tra #Nonsolounacarretta/Carneval Puccini, ma la sua vita è indissolubilmente legata al Carnevale. Renzo, una vita al servizio di Burlamacco. "Esattamente e ne vado fiero, tanto è il mio amore per il Carnevale". Per il Carnevale ha fatto di tutto. La cosa di cui va più fiero ed il rimpianto? "Il corso deled il Carnevale estivo sono due medaglie che rivendico. Ringrazierò ...

