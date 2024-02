Sfide tech e senza confini L’Interpol secondo il candidato britannico Kavanagh 

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 18 febbraio 2024) Non il. E neppure quello europeo. Stephen Kavanagh vuole essere un“globale” nella corsa a segretario generale delche lo vede impegnato con il brasiliano Valdecy Urquiza, lo zambiano Mubita Nawa e il pachistano Faisal Shahkar. Il suo curriculum – prima nella polizia britannica e poi alcomefunzionario più alto in grado dopo il segretario generale – e il suo impegno a coinvolgere i Paesi di Africa, Sud-Est asiatico e Americhe lo dimostrano, dice in questa intervista esclusiva rilasciata a Formiche.net. Quali sono ledel decennio per? È importante riconoscere cheha un ruolo speciale in un momento in cui il mondo è sempre più frammentato e messo alla ...