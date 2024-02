Settore giovanile La Primavera torna al successo Patrignani-Torri e il Monopoli va ko

Settore giovanile. I giovani biancorossi fanno l’en plein al Paolo Rossi. Under 17 - vittoria rocambolesca con la Vis Pesaro

Due successi importanti per le formazioni Under del Perugia. vittoria per 3-2 per l’Under 17 di Nasini contro la Vis Pesaro al termine di una ... (sport.quotidiano)