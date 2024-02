Serre temporanee Vittoria ’burocratica’ del vivaismo pistoiese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 febbraio 2024) Prosegue il percorso portato avanti con convinzione, in tutta la Toscana, da parte di Confagricoltura per quel che riguarda le, un argomento che riguarda molto da vicino il comparto vivaisticoe sul quale, nel giugno scorso, si era iniziato a discuterne a livello locale e regionale. "Si tratta di una semplificazione burocratica molto importante per il comparto che si basa, per l’80%, sul mercato dell’esportazione – ricorda il presidente di Confagricoltura Toscana, Marco Neri – il decreto dirigenziale 2222 della Regione consente di mantenere lelegittimamente installate prima della Legge Regionale 65/2014, presentando al proprio Comune soltanto la ’Scia’ urbanistica e certificato di idoneità statica di un professionista abilitato: questo aiuterà le imprese ...