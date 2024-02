Serie D Emilio Dierna ci crede | Sfida molto delicata»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) È il momento del derby della Maremma. In una giornata in cui il calendario propone un altro bel match come quello tra Tau Altopascio e Livorno, la gara di cartello del girone E diD mette di fronte Grosseto e Follonica Gavorrano, che si sfideranno allo stadio Zecchini di Grosseto. Unadi alta classifica, considerando che la graduatoria vede al momento la formazione biancorossoblù in seconda posizione a quota 41 – dietro solo alla Pianese, che rimane a 44 – e il Grosseto in sesta posizione a quota 38 a pari merito con il Livorno, a un punto da Seravezza e Tau. Una storia farcita da tante sfide tra le due compagini principi del calcio maremmano. Le ultime due stagioni hanno comunque visto confronti serrati in campo, a partire da quello del girone di andata giocato al Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano, dove è arrivato un pareggio per ...