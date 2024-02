Serie D | derby amaro Tau graffia | Livorno vince

(Di domenica 18 febbraio 2024) TAU ALTOPASCIO 12 TAU ALTOPASCIO: Di Biagio, Biagioni, Zini, Bernardini, Alessio (30’ st Lombardo), Antoni (43’ st Noccioli), Perillo (15’ st Manetti), Bruzzo (15’ st Meucci), Capparella, Malva, Odianose (26’ st Jokovic). All.: Venturi.: Facchetti, Tanasa, Nardi, Luci, Gioffredi, Bellini, Carcani, Schiaroli (11’ st Ronchi), Farinhas (15’ st Rossetti), Camara, Giordani (37’ st Sabattini). All. Fossati. Arbitro: Molinaro di Lamezia Terme. Reti: 22’ pt Zini, 37’ pt Giordani (rigore), 26’st Tanasa. Note: espulso 28’ st Zini; ammoniti: Schiaroli, Perillo, Biagioni, Bruzzo, Ronchi, Bellini e l’allenaotre del Tau, Venturi; spettatori: 400. ALTOPASCIO - Il, nel giorno del suo compleanno (il team labronico è nato il 17 febbraio 1915 dalla fusione di Virtus e Spes), sbanca il "Comunale" di via Rosselli, ...

Casciavola (Pisa), 16 febbraio 2024 - tempo di derby in serie C. Sono passate appena due settimana da quello di andata come recupero della terza ... (lanazione)

In Serie "B1" seconda giornata di ritorno a Capannori per la IMG Nottolini , ma per le bianconere di Bigicchi si apre un ciclo di partite "senza ... (sport.quotidiano)

La pausa è finita, è il momento di tornare in campo . E la ripresa dell’attività agonistica coinciderà con il derby , per una sfida in programma a ... ()

Il derby d'Italia è il nome dato comunemente all'incontro di calcio tra le squadre italiane di Inter e Juventus. L'incontro mette di fronte due tra le formazioni più sostenute, titolate e con maggior tradizione sportiva, oltreché col maggior fatturato e valore societario d'Italia.

Calcio, lo Spezia calpesta il Cittadella e torna a convincere: 4 - 2 e salvezza più vicina: Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati In Primo Piano Sport Vado Ligure Calcio, Serie D: Savona e Vado, derby a Ponente tra squadre in salute ...

Volley - Gas Sales Piacenza - Taranto 2 - 3, biancorossi in crisi e battuti dalla penultima della classe: ...00 Civitanova, domenica 3 marzo ci sarà il derby della via Emilia con Modena, L'appuntamento ... Preoccupazione tra i residenti Successivo Serie B - La Bakery Piacenza vuole voltare pagina in trasferta ...

La Fiorentina domenica 18 febbraio 2024: ...nelle ultime sette trasferte per la Fiorentina in serie A, vittoriosa solo a Monza, 1 - 0 il 22 dicembre scorso, poi un pareggio e cinque sconfitte. Approfondimenti La Fiorentina perde il derby per l'...