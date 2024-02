Serie C L’Ancona riprende la Carrarese al 94? | 2-2 al “Del Conero”

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 18 febbraio 2024) Nei primi 20 minuti Finottto apre le marcature, Energe pareggia e Schiavi da punizione fa l’1-2; nella ripresa Saco allo scadere regala ai dorici il terzo risultato utile di fila ANCONA, 18 febbraio 2024 – Saco al 94’ regala alil terzo risultato utile consecutivo. I dorici di Colavitto, infatti, hanno raggiunto sul 2-2 la, nel match della 27^ giornata del girone B diC di calcio. I toscani, in vantaggio 1-2 al 18’ del primo tempo, hanno preferito difendere il risultato anziché cercare il colpo del ko e sono stati puniti proprio allo scadere. Per i biancorossi, invece, si tratta di un punto d’oro al termine di una prestazione non brillantissima. Primo tempo La gara si sblocca nei primi 20 minuti. Al 6’ Paolucci verticalizza per Spagnoli con uno loeb morbido, Bleve anticipa l’attaccante locale; la ...