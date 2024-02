Serie B femminile Alle ragazze dell’Academy serve una mezza impresa

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ritrovato un successo che mancava da cinque turni e messa a distanza di sicurezza una diretta rivale come il Tavagnacco, la corsa alla salvezza della San Marino Academy riprende dalla trasferta in casa del Chievo Women (calcio d’inizio14.30 allo stadio ‘Olivieri’ di Verona). "Per noi – sottolinea la giocatrice biancazzurra Valeria Gardel – quel risultato positivo contro il Tavagnacco deve essere uno stimolo, un pungolo in più per fare bene, anche su campi che sulla carta si annunciano molto difficili da espugnare". E quello del Chievo è sicuramente uno di questi.(18ª giornata): Cesena-Bologna, Freedom-Res Roma, Genoa-Hellas Verona, Chievo-San Marino Academy, Lazio-Arezzo, Parma-Brescia, Ravenna-Pavia, Tavagnacco-Ternana. Classifica: Ternana 46; Lazio 44; Cesena 43; Parma 37; Hellas verona 30; Genoa 29; ...

Le nerazzurre di coach Rita Guarino tornano in campo per sfidare il Milan, nel derby valido per la diciottesima giornata di campionato. Il calcio ... (inter-news)

La Serie A Femminile, ufficialmente chiamata Serie A Femminile eBay per ragioni di sponsorizzazione, è la massima divisione del campionato italiano di calcio femminile, nonché l'unica appartenente alla categoria professionistica, ed è gestita, dalla stagione 2018-2019, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Dalla stagione 2022-2023 vi partecipano 10 squadre che si affrontano a turno nella prima fase formata da un girone di andata e un girone di ritorno. Per ogni partita, vengono assegnati tre punti alla squadra vincente e zero a quella perdente; in caso di pareggio, i punti attribuiti sono uno a testa. Dopo la prima fase, le prime cinque squadre classificate si affrontano in una poule valida per lo scudetto, invece le ultime cinque classificate si affrontano in una poule salvezza.

Coppa Italia, l'Allianz Vero Volley suda freddo ma va in finale: Volley 2023 - 2024 Serie A1 femminile Tabellino partita Vero Volley Monza - Scandicci Squadra in casa Vero Volley Monza Squadra avversaria Scandicci I brividi sono stati tanti, ma alla fine la missione è stata compiuta. ...

Dybala riposa a Frosinone, si scalda Baldanzi. Feyenoord, Slot recupera pezzi: I nomi per il toto - ds restano tanti, dalla pista straniera a quella italiana o in Serie A : tra i ... Infine altra vittoria per la Roma femminile , nuova sconfitta per la Primavera di Guidi. Se vuoi ...

Pallamano Aretusa, chiusa la fase a orologio di A2 femminile: Soltanto vittorie nella fase a orologio, l'ultima (21 - 40) in quel di Marsala dove oggi pomeriggio si è chiusa anche la seconda fase stagione del girone D di Serie A2 femminile. La Pallamano Aretusa chiude in testa, un piazzamento che aveva già ottenuto matematicamente sette giorni fa dopo il successo casalingo su Erice, al termine di una prima parte di ...