Serie B | al Palermo il big match di giornata Il Parma vince al 95' e scappa

(Di domenica 18 febbraio 2024) I ducali vincono contro il Pisa una sfida complicatissima e sono in fuga. La Cremo stecca ad Ascoli, ilbatte il Como e lo raggiunge in classifica. Secondo successo consecutivo per Iachini a Bari, il Venezia si fa recuperare per due volte dal Modena

Ventinove partecipazioni in massima Serie da una parte, tredici dall’altra. Cinquantadue totali, quindi, in questa sfida che mai come quest’anno ... (metropolitanmagazine)

Giornata numero venticinque in Serie B. Sono ben otto le gare in programma oggi: nello slot delle 14 torna in campo il Parma che ospita il Pisa... (calciomercato)

Giornata numero venticinque in Serie B. Sono ben otto le gare in programma oggi: nello slot delle 14. Al 95' con un gol di Del Prato, il... (calciomercato)

Il Palermo Football Club, meglio noto come Palermo (AFI: /pa'lrmo/), è una società calcistica italiana con sede nella città di Palermo, militante in Serie B, secondo livello del campionato italiano di calcio.

RaiNews

StrettoWeb

Strage Palermo, sui corpi di Antonella Salomone e i figli i segni delle torture con fili elettrici e l'attizzatoio di un camino: Tutte riscontrate dai periti dell'istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo: sui corpi delle vittime i segni ... si dovranno attendere ancora l'esame del dna e tutta una serie di indagini ...

Serie B, Venezia-Modena 2-2: i canarini frenano la corsa dei lagunari: Occasione persa per il Venezia di riportarsi al secondo posto in classifica nel posticipo che chiude la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Agli arancioneroverdi non basta una ...

Palermo, domenica di sangue sulle strade: perde la vita un 36enne: PALERMO – Lo scontro è stato violento e non ha lasciato scampo ad un trentaseienne (e non un 24enne come era parso in primo momento) che assieme ad un giovane di 24 anni era in sella ad un ciclomotore ...