Serie A | Udinese e Cagliari fanno un punto a testa nello scontro salvezza

Il Cagliari di Ranieri trova un pareggio in trasferta ad Udine. Succede tutto nel primo tempo. Vanno in vantaggio i friulani con uno splendido gol di Zemura poi pareggia Gaetano

L'Udinese Calcio, meglio nota come Udinese, è una società calcistica italiana con sede nella città di Udine. Formatosi come un club polisportivo nel 1896, che ne fa uno dei più antichi tuttora in attività del Paese, la sua sezione calcio fu istituita nel 1911.

Udinese - Cagliari 1 - 1: Gaetano non basta a Ranieri: ...Udinese e Cagliar i. La squadra di Cioffi trova il gol del vantaggio nel primo tempo al 14' grazie al capolavoro balistico di Zemura : bellissimo destro all'incrocio dei pali e primo centro in Serie ...

