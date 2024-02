Serie A | Lazio-Bologna LIVE 0-0 | gioca Immobile | una sorpresa per Motta

La Società Sportiva Lazio, meglio nota come Lazio, è una società calcistica italiana con sede nella città di Roma, sezione calcistica della Polisportiva S.S. Lazio.

Furia Sarri contro la Lega: 'Grazie per l'ennesima imboscata': ROMA - È un Maurizio Sarri furioso quello che si presenta ai microfoni di Sky a pochi minuti dall'inizio di Lazio - Bologna, 'lunch match' della 25ª giornata di Serie A . Uno scontro diretto per l'Europa quello dell'Olimpico, 'incastrato' tra l'andata degli ottavi di Champions League vinta dai biancocelesti ...

Formazioni ufficiali Lazio - Bologna, le scelte dei due tecnici: Formazioni ufficiali Lazio - Bologna, le scelte dei due tecnici per il match di Serie A in programma alle ore 12:30 Comunicate le formazioni ufficiali di Lazio - Bologna, match di Serie A in programma alle 12:30. LAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. A disp: ...

Lazio, contro il Bologna in palio la Champions. Ma Sarri è in emergenza: Cataldi in regia, Zaccagni out: Brividi Champions: dopo l'emozionante sfida per sognare i quarti dell'edizione attuale, oggi la Lazio si gioca la qualificazione al nuovo e (ancora) più ricco torneo del prossimo anno. Ha annullato Harry Kane e ora vuole il bis con Zirkzee: così Gila è diventato il "muro" di Sarri di Riccardo ...