Serie A | la MOVIOLA LIVE | check del VAR a Empoli | niente rosso per Gyasi

Continua anche per questa giornata, come per tutta la stagione 2023-2024 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa .... (calciomercato)

La Serie A 2016-2017 è stata la 115ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (l'85ª a girone unico), disputata tra il 20 agosto 2016 e il 28 maggio 2017 e conclusa con la vittoria della Juventus, al suo trentatreesimo titolo, il sesto consecutivo.

Lazio - Bologna 1 - 2: grande colpo esterno da parte dei rossoblu: All'Olimpico, il match per la 25° giornata di Serie A 2023/2024 tra Lazio e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Olimpico si affrontano Lazio e Bologna nel match valido per la 25esima giornata di campionato ...

Moviola Lazio - Bologna, l'episodio chiave del match: L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 25esima giornata di Serie A 2023/24: moviola Lazio - Bologna L'episodio chiave della moviola del match tra Lazio e Bologna, valido per la 25ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida ...

Napoli - Genoa, moviola: quel rigore non visto e i gialli sbagliati: ... nel 2016 il premio Sport Italian Adwards come miglior arbitro esordiente della Serie B. In questa ... Napoli - Genoa, i casi da moviola . Per Marelli non c'era il rigore per il Napoli . I precedenti di ...