Serie A Femminile – Milan-Inter | tutto quello che c’è da sapere sul derby

La Serie A Femminile, ufficialmente chiamata Serie A Femminile eBay per ragioni di sponsorizzazione, è la massima divisione del campionato italiano di calcio femminile, nonché l'unica appartenente alla categoria professionistica, ed è gestita, dalla stagione 2018-2019, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Dalla stagione 2022-2023 vi partecipano 10 squadre che si affrontano a turno nella prima fase formata da un girone di andata e un girone di ritorno. Per ogni partita, vengono assegnati tre punti alla squadra vincente e zero a quella perdente; in caso di pareggio, i punti attribuiti sono uno a testa. Dopo la prima fase, le prime cinque squadre classificate si affrontano in una poule valida per lo scudetto, invece le ultime cinque classificate si affrontano in una poule salvezza.

La PromoPharma batte Ferrara al tie - break. La Titan Services sconfitta con onore dalla Ke Car: Serie D Femminile: Ke CAr Volley - Titan Services 3 a 0 (25/22 29/27 25/21) Una Titan Services rimaneggiata perde 3 a 0 in quel di Rimini ma esce a testa alta dal parquet. "È un 3 a 0 che non ci fa ...

Serie B Femminile LIVE: si gioca FREEDOM FC - RES WOMEN. SEGUI LA DIRETTA: Diciottesima giornata per la Serie B Femminile: la Freedom FC Women ospita al 'Fratelli Paschiero' la Res Roma. SEGUI LA DIRETTA DI FREEDOM FC - RES WOMEN. LE FORMAZIONI UFFICIALI DI FREEDOM FC - RES WOMEN PRIMO TEMPO

Pallamano. Successo Jomi in trasferta: blitz a Sassari e primato in classifica: Il campionato di serie A1 femminile si fermerà, infatti, per due settimane per le qualificazioni agli EHF EURO 2024. Al raduno della Nazionale Italiana a Chieti, dal prossimo 23 febbraio, ...