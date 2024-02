Serie A femminile C’è il derby | Corti e Guarino in coro | vincere

(Di domenica 18 febbraio 2024) Appuntamento da segnare con il pennarello rosso sul calendario, anche perché sarà l’ultimo della stagione: oggi pomeriggio alle ore 17, al Puma House of Football, c’è iltra Milan e Inter, i cui percorsi poi si separeranno: con il turno odierno, infatti, termina la prima fase del campionato. Le nerazzurre continueranno l’avventura nella Poule Scudetto con Roma, Juventus, Fiorentina e Sassuolo. Le rossonere dovranno lottare in quella Salvezza. Così il tecnico del Diavolo, Davide: "Vogliamo far tornare il Milan alto, ma purtroppo quest’anno, per tante situazioni, puntiamo al sesto posto, cercando di costruire un’idea di calcio sempre più positiva che ci possa aiutare anche in Coppa Italia contro la Roma. Ilha bisogno di una preparazione diversa: tutte le ragazze lo sentono particolarmente. ...

La Serie A Femminile, ufficialmente chiamata Serie A Femminile eBay per ragioni di sponsorizzazione, è la massima divisione del campionato italiano di calcio femminile, nonché l'unica appartenente alla categoria professionistica, ed è gestita, dalla stagione 2018-2019, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Dalla stagione 2022-2023 vi partecipano 10 squadre che si affrontano a turno nella prima fase formata da un girone di andata e un girone di ritorno. Per ogni partita, vengono assegnati tre punti alla squadra vincente e zero a quella perdente; in caso di pareggio, i punti attribuiti sono uno a testa. Dopo la prima fase, le prime cinque squadre classificate si affrontano in una poule valida per lo scudetto, invece le ultime cinque classificate si affrontano in una poule salvezza.

Pallavolo: gli impegni del fine settimana per le formazioni ennesi: Questi gli impegni per le formazioni ennesi maschili e femmnili di pallavolo SERIE C FEMMINILE Comiso - Agira SERIE C MASCHILE Agira - Volley Valley 0 - 3 PRIMA DIVISIONE FEMMINILE Bronte - Sportland 3 - 0 Kentron - Galpe Volley Catania 0 - 3 PRIMA DIVISIONE MASCHILE Kentron - ...

Serie A femminile, Roma ok a Firenze. Oggi c'è Milan - Inter: Con il gol di Manuela Giugliano , la Roma ha battuto anche la Fiorentina al Viola Park (1 - 0) riportandosi per una notte a +11 sulla Juventus, come riporta La Gazzetta dello Sport . Oggi, in chiusura ...

Rai Sport HD - Sci Alpino, Pallavolo Coppa Italia e Calcio Femminile - Domenica 18 Febbraio 2024: Alle ore 16:55 , passiamo al calcio femminile con la diretta della 18a giornata del Campionato Italiano Serie A 2023/24 tra Milan e Inter , da Milano , con la telecronaca di Tiziana Alla e Katia ...