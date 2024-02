Serie A | colpo Bologna | Lazio battuta

(Di domenica 18 febbraio 2024) 14.30delall'Olimpico:lacapitola (1-2) di fronte ad una squadra sempre più ai vertici della graduatoria stavolta con un successo in rimonta. Buona partenza dei biancocelesti,in affanno. Al 18' la squadra di Sarri sblocca la gara: scambio Immobile -Isaksen, il danese insacca. Ma ilè squadra tosta: 39', svarione Provedel,El Azzouzi è lì pronto per segnare. Nella ripresa non cambia il ritmo del match.non mollano. Sarri prova Castellanos, sorpasso ospiti con gran gol di Zirkzee (79').

SERIE C1. Sconfitta interna per l’Oleodinamnica Forlivese, battuta dall’Aposa Bologna 1-3. La rete della bandiera porta la firma di Costantin Albu. ... (sport.quotidiano)

La Juve ntus ha iniziato a riflettere in vista dell’estate. In stand-by l’affare Felipe Anderson, scatto per Zaccagni. Novità Samardzic. Ragiona già ... (serieanews)

Peaky Blinders è una serie televisiva britannica, creata da Steven Knight e ambientata a Birmingham tra il 1919 e il 1934. La banda immaginaria è vagamente basata su una vera banda di giovani urbani con lo stesso nome che era attiva in città dal 1890 al 1920.

L'ex primo ministro thailandese Thaksin Shinawatra è stato scarcerato: ... dopo aver ricoperto la carica di primo ministro negli anni Duemila fu deposto da un colpo di stato dell'esercito e indagato in numerosi processi per una serie di reati come corruzione e conflitto di ...

Mare Fuori, la serie subirà un cambiamento: 'le cose non sono andate come dovevano', fan preoccupati: Dopo i grandi cambiamenti nel cast dei personaggi con l'uscita di scena di alcuni dei protagonisti più amati, la serie si presenta a subire un altro duro colpo che preoccupa non poco i fan che la ...

Le fragilità di Nicolas e Torregrossa, la crescita c'è e si vede, ma è un Pisa 'aspettando Godot': La serie di episodi si estende al pareggio all'Arena Garibaldi contro il Bari a metà settembre, con ... è rimasto in piedi tremando e guardando il vuoto, accusando il colpo prima della sostituzione. Il ...