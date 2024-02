Sergei Babayan suona Bach a Milano | le Goldberg e l’incanto della musica | “Fonte inesauribile di meraviglia”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 febbraio 2024 – È il 1989 quando il pianistaesce dall’Unione Sovietica per una tournée internazionale, un successo straordinario che cambierà non solo la sua vita ma anche la storia del pianismo. L’artista armeno, cittadino americano, maestro di Daiil Trifonov, si esibisce per Serateli, lunedì Sala Verdi- Conservatorio, ore 20.40, in programma dile “Variazioni”. Maestro, cosa significa per leire a? «Da bambino ho imparato che ogni musicista ha due patrie, quella in cui è nato e l'Italia. Non ho parole per descrivere la sensazione che provo quando mi esibisco qui e incontro un pubblico speciale». Perché dovremmo ascoltare le Variazioni? «...