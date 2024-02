Sequestrati Oltre 3mila Botti Illegali | Operazione dei Carabinieri

Anonima sequestri (o Anonima sarda) è stata un'espressione giornalistica utilizzata dai media italiani per riferirsi a gruppi criminali originari della Sardegna dediti a sequestri di persona, assalti e rapine a mano armata, inizialmente in Sardegna ma poi anche in altre regioni italiane, in prevalenza dagli anni 1960 agli anni 1990.

Vendeva 'oggetti da taglio' senza autorizzazione: sequestrati 24 coltelli da cucina: Oltre ai vestiti, però, l'ambulante, un 30enne, è stato sorpreso a vendere anche i coltelli, pur essendo sprovvisto della licenza del questore per la vendita di 'oggetti da punta e da taglio'.

Sorprese con 55 kg di droga in casa: la polizia di stato arresta due donne: ... invece, è stato rinvenuto un altro borsone contenente oltre 1 kg e mezzo di marijuana. Alla fine degli accertamenti, la droga e il materiale atto al confezionamento rinvenuto sono stati sequestrati, ...

