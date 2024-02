Senatore trumpiano | designare Mosca sponsor del terrorismo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024)la Russia come statodeldopo la morte di Alexei Navalny. Lo propone ilrepubblicano Lindsey Graham, alleato di Donald Trump, suggerendo una iniziativa legislativa bipartisan che potrebbe materializzarsi gia' la prossima settimana. "Navalny è stata una delle persone più coraggiose che abbia mai incontrato. Quando è tornato in Russia doveva sapere che sarebbe stato ucciso da Putin, e lui è stato assassinato da Putin", ha detto Graham in una intervista su "Face the Nation" della Cbs. "Perché non facciamo questo? Ho appena parlato al telefono con due senatori democratici. Dichiariamo la Russia uno statodelin base alla legge statunitense", ha detto. "Il presidente Biden disse a Putin che, se fosse successo qualcosa a Navalny, ...