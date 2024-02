Semafori intelligenti in città | Yunex Traffic sbarca in Italia | ecco come funzionano grazie all' IA

SICUREZZA STRADALE. Le alternative «soft» per evitare le multe ci sarebbero, ma non sono mai state omologate. L’assessore alla mobilità del Comune ... (ecodibergamo)

Il semaforo intelligente è un particolare tipo di semaforo il cui scopo è di mantenere più alto il tempo di ciclo sulle arterie principali per favorire la rapidità e la redditività e trova maggiore applicazione su incroci di strade a diversa importanza e flusso. Viene spesso confuso con il semaforo dissuasore, anch'esso definito "intelligente" che ha tutt'altra funzione (serve infatti a limitare la velocità elevando contravvenzioni automatiche).

Genova, sabato la protesta dei residenti per i disagi delle partite a Marassi: I residenti chiedono che il Comune si concentri di più sulla sosta selvaggia durante le partite e meno sui semafori intelligenti che dalla prossima settimana inizieranno a sanzionare gli ...

L'incubo del traffico estivo da 4 milioni di transiti sul Lago di Como: 1,5 milioni per i 'guardiani' delle strettoie: Oltre 4 milioni di transiti tra auto, moto, pullman e camion sulla Statale Regina nel solo anno 2023. Aspettando (ancora per qualche anno) l'apertura della nuova Variante della Tremezzina e con un ...

Marassi, sosta selvaggia durante le partite, residenti: meno telecamere e più vigili: Genova - 'Meno semafori intelligenti e più vigili per strada, specie durante le partite'. E' l'appello rivolto al Comune dopo l'ennesima giornata di 'follia', in zona Stadio, per auto e moto posteggiate in modo ...