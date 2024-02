Segretaria del Partito democratico

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ilchiede al governo di adottare misure urgenti dopo l’ennesima strage sul lavoro a Firenze ed è pronto a confrontarsi su questo con l’esecutivo. È quanto emerge dalla segreteria Pd riunita ieri da Elly Schlein. Violenza di genere, politica estera e sicurezza sul lavoro sono tre temi sui quali, già in altre occasione, laha chiesto alla premier Giorgia Meloni un confronto, al di là dello scontro quotidiano. "Non basta più il cordoglio, bisogna prendere misure urgenti ed efficaci per la sicurezza sul lavoro. Siamo pronti ad affrontare insieme quella che ormai è una vera e propria emergenza". La leader Pd si è detta "decisa a riproporre il tema all’attenzione del governo", dal momento che Palazzo Chigi "ha gli strumenti per affrontare la questione". Un tema, viene sottolineato, che il Pd intende "affrontare ...

Anche con la nuova vita da segretaria del Pd, Elly Schlein non ha abbandonato alcune delle sue passioni, come commentare il Festival di Sanremo . ... (open.online)

Nel decreto Calderone su sicurezza e lotta al nero spunta un altro condono: Chissà se su queste basi si potrà instaurare il dialogo proposto dalla segretaria del Pd Elly Schlein a Meloni per una battaglia comune anche sulla sicurezza sul lavoro: "Non basta più il cordoglio, ...

Il terzo mandato piace anche nel Pd: trenta amministratori in pressing: ... amministrative ed europee, entro domani la segretaria dovrà assumere una posizione chiara: se non sulla candidatura per Strasburgo decisione rinviata a dopo la convention del Pse organizzata a ...

Salvini studia la ritirata. E contro il terzo mandato FdI cerca la sponda di Iv: ... che a sua volta è spaccato tra quanti, come la segretaria Elly Schlein e il capogruppo al Senato ...Affari costituzionali un'eventuale somma tra Pd e Lega non basterebbe a superare il fronte del No, ...