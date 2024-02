Secondo Novaya Gazeta il corpo di Navalny è nell’obitorio dell’ospedale di Salechard

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 18 febbraio 2024) Il media indipendente russoEurope, citando una fonte, scrive che ildi Alekseisi trova all’obitorioclinico distrettuale di, nell’artico russo. Ieri i legali e i collaboratori del dissidente russo morto in carcere avevano denunciato la sparizione delEurope citando una fonte scrive che ildi Alekseisi trova all’obitoriodi“Di solito i corpi di coloro che muoiono nelle colonie vengono consegnati direttamente all’Ufficio di medicina legale in via Glazkova, ma per qualche motivo sono stati portati alla clinica”, ha detto un dipendente della stazione di ...