Sebastiano e Paolino | chi sono i figli di Fiordaliso | ”Sono andata contro il mondo per i miei figli Perciò mi definisco lupa | se li tocchi ti mangio”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 18 febbraio 2024)Bianchi e Paolo Tonolidella cantante. La cantante ha avuto la prima gravidanza a 15 anni e spesso, in varie interviste, ha raccontato il suo essere mamma e come ha vissuto la sua maternità. ChidiLa cantanteè diventata mamma molto presto; Il primogenitoè nato quandoaveva solo 15 anni. Nonostante la sua giovane età la cantante ha voluto portare avanti la sua gravidanza. In un’intervista a Verissimo ha raccontato: Io non ho avuto un’adolescenza,diventata subito mamma. Scopro di essere incinta a 15 anni… Mio ...