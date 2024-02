Scontro Calenda-Annunziata “La Stampa non mi intervista da 7 mesi per miei attacchi a Elkann” “La sta sparando un po’ grossa”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Scintille nella trasmissione Amici e nemici, su Radio24, tra il leader di Azione Carloe la giornalista Lucia, che conduce il programma ogni sabato assieme al vicedirettore del Sole 24 Ore, Daniele Bellasio. La miccia del battibecco è il caso Stellantis, sul quale Bellasio chiede al senatore se pensa che i toni tra il governo Meloni e il colosso dell’automotive si stiano ammorbidendo.è pessimista e attacca il quotidiano di: “No, non credo che riprenderà tra i due il dialogo, perché lo dicono i numeri. E io lo sostengo da tempo in splendida solitudine. Sono esattamente 7che Lanon mi fa unaper questa ragione. È vero, Repubblica mi hato, ma solo dopo che ho detto che era assurdo che ...

Azione è un partito politico italiano di orientamento liberale, guidato da Carlo Calenda.

Tutti i partiti in piazza per Navalny, lunedì fiaccolata a Roma: ... poi tocca al Carroccio che si aggrega nonostante lo scontro avvenuto in mattinata proprio con Calenda. Il leader di Azione aveva sottolineato come 'Salvini non ha ritenuto di dire una parola sull'...

Scontro Calenda - Salvini su Alexei Navalny, la Lega annuncia querela. Il silenzio sui social dopo la morte del dissidente russo: Questa volta, oltre alla smentita, Calenda riceverà anche una querela". La controreplica del leader di Azione non si è fatta attendere e, sempre sui social, ha invitato il leader della Lega a un ...