Scomparso dopo San Valentino | ricerche a tappeto per il formiano Gianni Filosa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 18 febbraio 2024) Formia, 18 febbraio 2024- Prosegue ininterrottamente il piano di ricerca del personale VV.F., attivato dalla Prefettura di Latina, del 54enne di Formiadal 15 u.s. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Latina ha immediatamente messo in campo personale specializzato T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso) con Unità di Comando Locale presso la piazza centrale di Trivio. Le aree battute dal personale vf si sono concentrate nelle località di Trivio e di Campese, prevalentemente nelle zone impervie e boschive, a ridosso dell’abitato. Per tali operazioni di ricerca il personale VVF, con il supporto dei volontari di Protezione Civile, si è avvalso di alcune componenti specialistiche del Corpo Nazionale come le unità cinofile, sapr (Sistema Aeromobile Pilotaggio Remoto-Droni) ed elicottero con il quale si è ispezionato, nella giornata di ieri, la costa dal Garigliano ...