Sci freestyle | Coppa del Mondo Calgary 2024 | nell’halfpipe replicano i successi Alex Ferreira e Ailing Eileen Gu

(Di domenica 18 febbraio 2024) Si è conclusa la importante tappa di(Canada) valevole per ladeldi sci2023-. Nella gara maschile il successo è andato allo statunitensecon 95.50 punti, seconda posizione per il finlandese Jon Sallinen con 94.50, mentre completa il podio il sud-coreano classe 2005 Seung Hun Lee con 94.00. Quarta posizione per il neozelandese classe 2006 Finley Melville Ives con 92.25, quinta per lo statunitense Nicholas Goepper con 90.50, mentre è sesto il suo connazionale Aaron Blunck con 89.75. Settimo il canadese Brendan Mackay con 89.00, ottavo lo statunitense Dylan Ladd con 82.50, nono il suo connazionale Tristan Freiberg con 30.75, quindi completa la top10 l’ennesimo statunitense Matthew Labaugh con 9.50. In classifica generale ...