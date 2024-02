Sci di fondo | Gus Schumacher vince la 10 km tl a Minneapolis Federico Pellegrino 7°

(Di domenica 18 febbraio 2024) Si apre la seconda ed ultima giornata di gare al Theodore Wirth Park di(USA), sede dell’undicesima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di: nella 10 km maschile in tecnica libera con partenze ad intervalliil padrone di casa statunitense Gus, che mette in fila i norvegesi Harald Oestberg Amundsen, Paal Golberg e Johannes Hoesflot Klaebo. Va sottolineata, però, l’ottima prestazione di, settimo, mentre finiscono più indietro ma vanno a punti sia Elia Barp, 28°, che Simone Daprà, 42°, infine Michael Hellweger, pur iscritto, non prende parte alla gara. Ad imporsi davanti al pubblico di casa è lo statunitense Gus, che trionfa in 20’52?7, andando a precedere ben tre norvegesi: piazza d’onore per il ...

Si chiude qui la DIRETTA LIVE della 10km maschile, storica, da Minneapolis (USA).

FONDO, BUONI PIAZZAMENTI IN COPPA PER LA VALSASSINESE LAURA COLOMBO: Laura ha completato il primo dei due giri da 5 km con il secondo tempo, a soli 2" dalla vincitrice Martina Di Centa, per poi accusare un po’ di fatica alle gambe nel secondo tratto, segno che la ...