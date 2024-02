Sci di fondo | Coppa del Mondo Minneapolis 2024 | Jonna Sundling domina anche la 10 km tl | 28ma Caterina Ganz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) Si chiude la trasferta nordamericana delladel2023-di sci di: al Theodore Wirth Park di(USA), sede dell’undicesima tappa stagionale, l’ultima gara in programma è la 10 km femminile in tecnica libera con partenze ad intervalli, che vede la doppietta svedese con, che dopo la sprint vincela gara distance, davanti a Frida Karlsson, mentre completa il podio la padrona di casa statunitense Jessie Diggins, leader della classifica generale e della graduatoria di specialità. In casa Italia vanno a punti tutte le azzurre in gara: la migliore è, che chiude, mentre Nicole Monsorno termina 44ma ed infine Francesca Franchi si classifica ...