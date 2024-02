Sci | Cdm | Kriechmayr si impone nel SuperG di Kvitfjell | terzo Paris

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 feb. (Adnkronos) – Va a Vincentla vittoria neldi Coppa del mondo di, in Norvegia. L’austriaco sicon il tempo di 1.09.23 davanti al canadese Jeffrey Read, secondo e staccato di 17 centesimi, e si Dominika 19 centesimi dal vincitore e a pari merito con lo svizzero Marco Odermatt. Molto bene anche altri tre azzurri con Guglielmo Bosca, che dopo il podio conquistato a Wengen, ha chiuso al sesto posto a 31 centesimi a parimerito con Pietro Zazzi, mentre chiude al decimo posto Mattia Casse. L'articolo CalcioWeb.

Crand Montana , 18 feb. (Adnkronos) - Altro podio di coppia per Federica Brignone e Marta Bassino . Questa volta arriva un secondo e terzo posto nel ... (liberoquotidiano)

Crand Montana , 18 feb. (Adnkronos) – Altro podio di coppia per Federica Brignone e Marta Bassino . Questa volta arriva un secondo e terzo posto nel ... (calcioweb.eu)

Kvitfjell , 18 feb. (Adnkronos) - Va a Vincent Kriechmayr la vittoria nel SuperG di Coppa del mondo di Kvitfjell , in Norvegia. L'austriaco si impone ... (liberoquotidiano)

Mikaela Shiffrin (Vail, 13 marzo 1995) è una sciatrice alpina statunitense.

Sci, Supeg Kvitfjell: Paris conquista il terzo posto, vittoria per Kriechmayr: FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Sci Paris 'vede' Thoeni: azzurri più vincenti in Cdm Dominik Paris consolida il terzo posto nella classifica degli italiani più vincenti in Coppa del mondo dopo il ...

Super G di Crans Montana: Brignone e Bassino sul podio: Tag: cdm sci , federica brignone , marta bassino , super g

Sci, Super G Crans Montana: Venier rovina la doppietta bis di Brignone e Bassino ma è doppio podio azzurro: L'Italia dello sci si "consola" con il doppio podio di Federica Brignone e Marta Bassino che dopo l'... PIROVANO Laura Calendario CdM femminile - Classifica CdM ...