Sci alpino | Paris eguaglia Odermatt ed è terzo nel superG di Kvitfjell! Si rivede Kriechmayr

(Di domenica 18 febbraio 2024) Vincenttorna sul gradino più alto del podio in questa stagione, conquistando il successo neldi Kvitfjell, il secondo dopo quello ottenuto in Val Gardena lo scorso dicembre. Si tratta della diciottesima vittoria in carriera per l’austriaco, che ha fatto sua una gara “sprint”, visto che la partenza è stata abbassata al salto “Russi” per la scarsa visibilità nella parte alta. Una vittoria maturata completamente nell’ultimo tratto di pista, dove l’austriaco ha guadagnato moltissimi decimi rispetto a tutti gli avversari. Il canadese Jeffrey Read ha sognato la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo, ma comunque festeggia il primo podio, concludendo al secondo posto a 17 centesimi dal vincitore. Fa festa anche l’Italia con il podio raggiunto da Dominik. L’altoatesino scaccia la delusione per l’errore di ...