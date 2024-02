Sci alpino | Marta Bassino | “Sono veramente felice di questo fine settimana”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024)ha chiuso al terzo posto il superG femminile di Crans Montana, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci: l’azzurra si è fermata a 0?15 dall’austriaca Stephanie Venier, vincitrice odierna, ed a 0?11 da Federica Brignone, seconda. Il bilancio dell’azzurra ai microfoni di Rai Sport: “Un weekend super,dicontenta di tutto. Oggi era difficile trovare buone sensazioni, specialmente nella parte finale la neve era pappa, mi sembrava di fare sci d’acqua, non c’era consistenza, peròproprioin generale“. L’analisi della situazione vissuta: “Io la vedo come un progresso continuo, ero lì, sapevo che non ...