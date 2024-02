Sci alpino | i qualificati per le finali di Saalbach in superG Presenti quattro italiani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ilmaschile di Kvitfjell, in Norvegia, andato in scena quest’oggi e valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci, è stato l’ultimo prima di quello delledi, riservato ai primi 25 della classifica di specialità, al vincitore dei Mondiali junior ed a tutti gli atleti che, pur non essendo nei 25 di specialità, hanno comunque superato i 500 punti nella graduatoria generale. Con un elenco in divenire per l’ultimo caso, con la conclusione della gara odierna abbiamo i nomi deiattraverso la classifica di specialità: per l’Italia saranno al via dell’ultimodella stagione Guglielmo Bosca, quarto, Dominik Paris, ottavo, e Mattia Casse, tredicesimo, ai quali si aggiunge Max Perathoner, campione del mondo della categoria junior . Classifica Coppa ...