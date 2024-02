Sci Alpino | Dominik Paris è terzo in superG | “Un risultato che cercavo da tempo”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Kvitfjell, 18 febbraio 2024 –torna sul podio neldei successi e lo fa a Kvitfjell, in Val d’Ultimo. L’Azzurro conquista il quarto posto tra i migliori tre atleti mondiali della stagione e fa numero 48 in carriera: “Sono soddisfatto della prestazione – ha detto, come riporta fisi.org -. Inera da tantocheun, anche se ho fatto quarto a Wengen. La mia sciata deve comunque migliorare, di questo sono sicuro: ho perso qualcosa sia in alto che nella parte finale, e questi errori non bisogna farli se si vuole vincere. Ci lavorerò sicuramente. Scherzando con Odermatt, gli ho detto che avrebbe potuto anche lasciarmi fare il podio da solo, visto che lui ne ha fatti così tanti”. Il...

Lo sci alpino, anche detto sci di discesa, è uno sport invernale che consiste nello scendere a valle lungo un pendio montano scivolando sulla neve grazie a un paio di sci ai piedi, agganciati, mediante gli attacchi, ad appositi scarponi, generalmente effettuato su pendii attrezzati di pet ("piste") con impianti di risalita e trattamento del manto nevoso (la variante "fuoripista" viene al contrario praticata su terreni innevati non battuti e spesso si associa alla pratica di una disciplina affine, ma distinta dallo sci alpino, lo scialpinismo).

