Scaroni | «Contatti con l’Inter per lo stadio? Vi spiego»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 febbraio 2024) Il presidente del Milan Paolochiarisce sulla questionein cui è coinvolta anche. Il patron dice qualcosa di importante su Dazn.– Paoloha cercato di dare più informazioni: «Abbiamo comprato i terreni per lodi San Donato, andiamo avanti per quella strada lì. Icon? Itra grandi squadre ci devono essere, non c’è nulla di particolare che vogliamo segnalare. Quest’ultima verifica che si sta facendo su una ristrutturazione light di San Siro è una notizia. Mi piacerebbe, io sono anni che mi arrovello intorno al tema. Noi del Milan reputiamo San Siro unovecchio, da riammodernare. Come farlo con due squadre che giocano in ...