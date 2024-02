Sbanda con la moto e finisce contro un albero | Edoardo muore a 19 anni La mamma ricoverata per lo shock

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 18 febbraio 2024) In un tragico incidente stradale avvenuto a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, un giovaneciclista ha perso la vita in circostanze drammatiche. La vittima,Bernardi, di soli 19, è deceduto a seguito di uno schianto avvenuto sulla strada provinciale 59, nelle immediate vicinanze della rotonda che incrocia la Jesolana. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il giovane abbia perso illlo dellache stava guidando, finendo fuori strada e impattando violentementeun. La dinamica dello schianto è attualmente in fase di ricostruzione, ma le informazioni preliminari indicano che non sarebbero coinvolti altri veicoli. Il ragazzo sarebbe uscito di strada autonomamente, come riportato da VeneziaToday. Nonostante ...