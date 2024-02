Santino Marella torna sul Ring in ICW

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 18 febbraio 2024) L’Ex pluricampione WWE (e attualmente, D.O.A in TNA)sulin Italia! Il lottatore, sarà infatti protagonista, Domenica 3 Marzo, dell’evento “ICW Bestya Slam 2” al Magika Disco Club di Bagnolo Cremasco (CR), il brand ICW organizzato dal lottatore e talent Alessandro Maria Bosio. Il lottatore nonva suiitaliani dal 2017, ultima sua presenza su unnel nostro paese, quando lottò in IWS; nelle prossime settimane saranno annunciati i prossimi atleti e match in programma, per prenotare biglietti potete farlo Online QUI.