Santangelo | 18mln dei Fondi di Coesione per la Marsica

(Di domenica 18 febbraio 2024) L'Aquila - Bagno di folla per Roberto, candidato per Forza Italia alle elezioni regionali del 10 marzo 2024 con Marco Marsilio presidente, che stamane ha inaugurato il comitato elettorale a Capistrello. "Mi sento parte integrante di questa comunità a cui mi lega un ramo delle mie radici familiari. In questi cinque anni abbiamo fatto tanto per le associazioni di questo territorio che portano avanti un lavoro incredibile a livello locale rispondendo direttamente ai bisogni e alle sfide della popolazione, promuovendo il coinvolgimento civico e migliorando la qualità della vita. Con la mia candidatura rinnovo il mio impegno anche per questa realtà".