Sanità pubblica nelle mani di precari e coop | il caso assistenza domiciliare

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di domenica 18 febbraio 2024) Non c'è pace per la: medici, infermieri continuano ad essere vessati da tagli e privatizzazioni che contribuiscono a una migrazione significativa del nostro personale all'estero. Ma non solo: a fare le spese della gestione poco oculata dei fondi destinati alla cura dellla salute delle persone ci sono anche gli "assistenti domiciliari". Un lavoro importante, se si pensa che gli operatori entranocase dei più fragili, si accertano delle loro condizioni fisiche e psichiche e offrono le cure minime per restare in salute. Il loro sforzo? Vale 8,8 euro lordi l’ora. Segui su affaritaliani.it