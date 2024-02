(Di domenica 18 febbraio 2024) Aderite alla manifestazione di domani per? "Assolutamente sì", risponde convinto il leader della Lega Matteo. a Lanusei, in Ogliastra. "Io spero che il 2024 sia l'anno della chiusura delle troppe guerre in corso tra Russia e Ucraina, fra Israele e Palestina. La guerra è sempre morte, sofferenza, sconfitta e quindi conto che l'sia protagonista di", aggiunge.

Matteo Salvini (Milano, 9 marzo 1973) è un politico italiano.

Salvini, noi a fiaccolata per Navalny, Italia aiuti la pace: Aderite alla manifestazione di domani per Navalny "Assolutamente sì", risponde convinto il leader della Lega Matteo Salvini. a Lanusei, in Ogliastra.

Navalny, Meloni all'angolo. O spacca i Conservatori o si isola in Europa: Chiunque voglia parlare con noi deve essere filo - ucraino, filo - europeo e a favore dello Stato ... Che Weber isoli ulteriormente la Lega di Matteo Salvini , pur senza citarla, non è una novità. La ...

Fiaccolata per Navalny, la Lega in imbarazzo finisce sotto accusa: "Salvini rideva di lui": ... Forza Italia e Noi moderati. Restavano fuori M5S e Lega. Ma quando pure Giuseppe Conte ha dato il via libera a manifestare insieme agli altri, Matteo Salvini si è trovato isolato. E alla fine il ...