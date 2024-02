Salvini | “Il terzo mandato non farà litigare il centrodestra Non mi toglie il sonno ma il limite è un errore”

(Di domenica 18 febbraio 2024) “Non è sicuramente questo cheile non è questo che miil. Se ne sta occupando e deciderà il Parlamento. Io faccio il ministro delle opere pubbliche e cerco di creare lavoro”. Risponde così il ministro delle Infrastrutture Matteoai cronisti a Cagliari, in una delle tappe della sua nuova due giorni sull’isola per sostenere il candidato delPaolo Truzzu alle regionali del 25 febbraio, riguardo al braccio di ferro in atto con Fdi sulai governatori e sindaci. “Io personalmente penso che porre unai mandati per i sindaci, gli enti locali e i governatori sia un”, aggiunge. Il 22 febbraio si discute l’emendamento della ...

Tra la Lega e FdI ormai è scontro aperto. Al Carroccio non è piaciuto il patto tra Meloni e Schlein per un provvedimento comune contro la guerra. La ... (affaritaliani)

CAGLIARI (ITALPRESS) – “ Terzo Mandato ? Non mi toglie il sonno. Se ne sta occupando il parlamento e si deciderà lì. Io personalmente penso che porre ... (iltempo)

“Non è sicuramente questo che farà litigare il centrodestra e non è questo che mi toglie il sonno. Se ne sta occupando e deciderà il Parlamento. Io ... (ildenaro)

Sondaggi, parla Mannheimer: sorpresa Tajani, ottimo Conte, Meloni top ma le elezion si vincono al centro: Nella classifica dei leaders il sondaggio mette Giorgia al primo posto, Conte al secondo e Tajani al terzo, con buona pace di Salvini. A sinistra la situazione è cristallizzata, con il PD intorno al ...

Meloni vs Salvini, premierato contro terzo mandato, dopo il mercoledì di fratellanza in Sardegna nuovi colpi bassi: ...di un passo ed ecco che Salvini tira fuori dalla sua manica un asso che potrebbe sconvolgere i piani di Palazzo Chigi. Volete il premierato Bene, chiediamo in cambio un deciso "si" al terzo mandato. ...

Salvini studia la ritirata. E contro il terzo mandato FdI cerca la sponda di Iv: ROMA. L'emendamento sul terzo mandato per il momento resta lì a far ballare la maggioranza. Giorgia Meloni si aspetta che la ... Matteo Salvini ha fatto sapere a Palazzo Chigi che per lui lasciare i ...