Salto con gli sci | Domen Prevc ferma Kobayashi e fa sua Sapporo | buoni segnali da Alex Insam

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) A cinque anni dal successo sul trampolino di volo di Vikersund, e a oltre sette da quello di Engelberg,torna a vincere una gara di Coppa del Mondo dicon gli sci. Lo sloveno realizza il suo intento in quel di, dove riesce a posizionarsi come leader al termine di una competizione sempre condotta: 134.7 e 138.9 i punteggi di due salti da 136.5 e 139.5 metri, che gli permettono di chiudere a 273.6. Seconda posizione per Ryoyu: al Concorde giapponese non riesce la rimonta dal quarto posto. Aveva saltato 133 metri nella prima serie, il che gli era valso una quota di 129.2, poi nella seconda arrivano i 139 e 140.6, ma sia 269.8. Terza posizione per il norvegese Kristoffer Eriksen Sundal, che finisce a quota 261.7. Tris d’austriaci dal quarto al ...