Sai a cosa servono i puntini neri sul parabrezza dell’auto? Scoprirlo ti stupirà non poco

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 18 febbraio 2024) I vetri, in modo particolare quello del, sono sempre corredati da piccolie il motivo non è estetico. In alcune vetture sono presenti anche sui vetri laterali, sullo specchietto retrovisore e su ogni prodotto in vetro, nei casi più comuni invece si trovano unicamente sulla parte bassa del vetro dele hanno una funzionalità specifica. Asul(cityrumors.it)Ogni elemento che viene installato o scelto in modo particolare per la vettura non è mai semplicemente posizionato a caso ma ha un risvolto fondamentale che è legato alla sicurezza, alla gestione della guida e che può quindi rappresentare un valore ...