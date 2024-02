Sabrina Ferilli svela il dietro le quinte della fiction Gloria | una sfida incredibile

(Di domenica 18 febbraio 2024) Sta per arrivare un nuovo appuntamento imperdibile per gli amantitelevisione:torna sul piccolo schermo con la nuovissimaintitolata "". Ecco qui, solo per voi, tutti i dettagli sul suo ruolo e sul cast stellare che la accompagnerà in questa entusiasmante avventura televisiva., con la sua innegabile bravura, è pronta a stupire ancora una volta il pubblico televisivo. Il suo ritorno in grande stile è previsto nella nuovaRai, "", diretta da Fausto Brizzi. Sarà un grande momento per l'attrice, che dopo diversi anni lontano dalle serie TV, si cimenterà in un ruolo completamente diverso da quelli a cui ci ha abituati. Un cast d'eccezione per "" ...

Le canzoni di Sanremo 2024 tornano a farla da padrone a Domenica In, il programma condotto da Mara Venier , trasmesso in diretta questa Domenica 18 ... ()

Sabrina Ferilli (Roma, 28 giugno 1964) è un'attrice, doppiatrice e conduttrice televisiva italiana.

Sabrina Ferilli, fiction Gloria: 'Interpretarla è stata una sfida": Domani, debutta, in prima serata su Ra1 la fiction Gloria . Tre puntate con la regia di Fausto Brizzi e una protagonista d'eccezione: Sabrina Ferilli che torna a recitare in una fiction Rai dopo diversi anni. Al suo fianco Massimo Ghini, Sergio Assisi ed Emanuela Grimalda . Gloria racconta la storia di una diva del cinema, Gloria ...

Domenica In, Mara Venier si è superata: chi vedremo in trasmissione domenica 18 febbraio: Spazio anche a Sabrina Ferilli , alla viglia del debutto su Rai 1 con Gloria , serie al via lunedì 19 febbraio che la vede di nuovo protagonista in Rai. Con lei anche Sergio Assisi, nel cast della ...