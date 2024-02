Sabrina Ferilli | la serie Gloria e la scelta dei ruoli Tra istinto e ragione

(Di domenica 18 febbraio 2024) "Il mio momento di? Lo scudetto della Roma!", la nostra intervista a, protagonista della miniRai in tre puntate. Con lei, la co-protagonista, Emanuela Grimalda: "Che bello interpretare personaggi sfumati e ben scritti". "Nessun dubbio, lo scudetto della Roma!", giocando con il titolo della miniricorda qual è stato il suo "momento di". Abbiamo incontrato l'attrice in occasione della presentazione di, diretta da Fausto Brizzi e scritta dallo stesso Brizzi insieme a Paola Mammini e Roberto Proia. Su Rai1 in tre serata dal 19 febbraio (e disponibile su RaiPlay), laracconta appunto diGrandi, interpretata da ...

Le canzoni di Sanremo 2024 tornano a farla da padrone a Domenica In, il programma condotto da Mara Venier , trasmesso in diretta questa Domenica 18 ... (blogtivvu)

Sabrina Ferilli (Roma, 28 giugno 1964) è un'attrice, doppiatrice e conduttrice televisiva italiana.

Sabrina Ferilli svela il dietro le quinte della fiction 'Gloria': una sfida incredibile: Sta per arrivare un nuovo appuntamento imperdibile per gli amanti della televisione: Sabrina Ferilli torna sul piccolo schermo con la nuovissima fiction intitolata "Gloria". Ecco qui, solo per voi, tutti i dettagli sul suo ruolo e sul cast stellare che la accompagnerà in questa ...

Ospiti Domenica In, i cantanti di Sanremo 2024 da Mara Venier, Sabrina Ferilli e il cast di Mare Fuori 4: L'attrice Sabrina Ferilli e Sergio Assisi interverranno per introdurre la serie televisiva Gloria, che sarà trasmessa su Rai 1 per tre episodi a partire da lunedì 19 febbraio. Si prevede un grande ...

Sabrina Ferilli, fiction Gloria: 'Interpretarla è stata una sfida": Domani, debutta, in prima serata su Ra1 la fiction Gloria . Tre puntate con la regia di Fausto Brizzi e una protagonista d'eccezione: Sabrina Ferilli che torna a recitare in una fiction Rai dopo diversi anni. Al suo fianco Massimo Ghini, Sergio Assisi ed Emanuela Grimalda . Gloria racconta la storia di una diva del cinema, Gloria ...