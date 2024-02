Sabrina Ferilli | il rapporto con la madre e i fratelli

(Di domenica 18 febbraio 2024), laIda è apparsa sul piccolo schermo negli ultimi anni in compagnia delle celebre figlia insieme alla quale è stata ospite di trasmissioni come C’è Posta Per Te., chi è e cosa fa laL’attrice sarà ospite di Domenica In, in onda oggi a partire dalle 14 dove presenterà la nuova miniserie Gloria che la vedrà protagonista domani 19 febbraio su Raiuno. Ida Fatigati ladiè una casalinga originaria di San Felice Al Cancello in provincia di Caserta, che ha sposato Giulianoun dirigente del partito comunista italiano. Dalla loro unione sono arrivati Cristina, Pierpaolo e per l’appunto,. La donna è stata sempre al ...

Sabrina Ferilli (Roma, 28 giugno 1964) è un'attrice, doppiatrice e conduttrice televisiva italiana.

Sabrina Ferilli, fiction Gloria: 'Interpretarla è stata una sfida": Domani, debutta, in prima serata su Ra1 la fiction Gloria . Tre puntate con la regia di Fausto Brizzi e una protagonista d'eccezione: Sabrina Ferilli che torna a recitare in una fiction Rai dopo diversi anni. Al suo fianco Massimo Ghini, Sergio Assisi ed Emanuela Grimalda . Gloria racconta la storia di una diva del cinema, Gloria ...

Domenica In, Mara Venier si è superata: chi vedremo in trasmissione domenica 18 febbraio: Spazio anche a Sabrina Ferilli , alla viglia del debutto su Rai 1 con Gloria , serie al via lunedì 19 febbraio che la vede di nuovo protagonista in Rai. Con lei anche Sergio Assisi, nel cast della ...