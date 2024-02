Russi attaccano Kramatorsk | due vittime

(Di domenica 18 febbraio 2024) 2.22 Un attacco russo a, Ucraina orientale, ha colpito delle case, causando almeno due morti, una donna di 47 anni e un uomo di 23. Si cerca una terza vittima restata sotto le macerie., ultima grande città del Donbass sotto controllo ucraino, è vicina al fronte. Da due anni, è bersaglio di ripetuti attacchi, incluso un bombardamento alla stazione nel 2022 con oltre 60. La situazione evidenzia la persistente tensione nella regione, con conseguenze drammatiche per la popolazione civile.

Si combatte in territorio russo. Precisamente, scontri sono in corso nella regione di Belgorod , al confine del villaggio di Terebreno nel distretto ... (247.libero)

Nuova ondata di cyber-attacchi degli Hacker filo russi Noname057(16) contro siti italiani, "in supporto agli agricoltori che stanno protestando". Ad ... (today)

Alba rossa (Red Dawn) è un film del 1984 diretto da John Milius e ambientato nel 1989 durante un'immaginaria invasione degli Stati Uniti condotta dalle truppe sovietiche, cubane e nicaraguensi. Protagonisti alcuni ragazzi che si improvvisano partigiani e combattono i soldati invasori nelle montagne intorno a Calumet in Colorado.

Hacker russi attaccano alucuni siti in Italia (ma restano tutti online): Milano, 17 feb. Il collettivo di hacker russi NoName057 ha rivendicato su Telegram lattacco ad alcuni siti internet italiani, come quelli del porto di Taranto e di Trieste, il sito dellAeronautica militare oltre alcuni portali di banche. ...

Morte di Navalny, ondata di sdegno contro Mosca. Biden: 'Sono indignato, Putin è il responsabile': ... e hanno avuto 350mila tra morti e feriti tra i soldati russi in Ucraina. Sono stati sottoposti a ... Combattiamo insieme questo regime." Gli Stati Uniti e la Ue attaccano frontalmente Mosca. Per ...

Attacco missilistico su larga scala contro l'Ucraina, una vendetta per l'affondamento della nave da guerra (C. Resta): ... nota per aver seguito le comunicazioni radio dei bombardieri russi, ha identificato sette ... Questi sono gli stessi piloti e bombardieri che attaccano l'Ucraina. L'Aeronautica Ucraina riferisce su ...