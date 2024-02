Rugby | in Serie A Elite colpi esterni per Petrarca Padova e Valorugby

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) Si è conclusa la tredicesima giornata del massimo campionato italiano die nella giornata di oggi si sono giocati due posticipi d’alta classifica. A L’Aquila le Fiamme Oro Roma ospitavano il, mentre a Colorno andava in scena il derby emiliano con il ValoEmilia. Ecco come è andata. A L’Aquila, allo stadio Fattori, ilsupera con il risultato di 33-16 le Fiamme Oro. Gara in salita per la squadra di Marcato costretta a rincorrere i cremisi che dopo poco più di 12 minuti conducevano 12-0 il match grazie alla meta di Mba e alla precisione di Carlo Canna sui calci piazzati. Ilnel finale di primo tempo riesce a ribaltare il risultato consolidando il vantaggio acquisito e centrando una vittoria che vale il terzo posto a due punti dalla vetta. Il ...