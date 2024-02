Rooney Mara e Joaquin Phoenix aspettano il secondo figlio

(Di domenica 18 febbraio 2024) Annuncio inaspettato sul red carpet del Festival del cinema di Berlino. L’attrice, protagonista del film La cocina, ha sfilato sul red carpet con un vistoso pancione, rivelando di essere in attesa deldal marito. L’annuncio dia Berlinoha annunciato di essere in attesa deldal maritosul red carpet della Berlinale 2024. In occasione dell’ anteprima del film La cocina, di cui è protagonista, l’attrice ha posato per i fotografi tenendo le mani sul pancione: nessun proclamo, ma una conferma silenziosa della dolce attesa, in linea con l’atteggiamento discreto ...

Patricia Rooney Mara (pronuncia: /'mr/; Bedford, 17 aprile 1985) è un'attrice statunitense.

Alla Berlinale il film che racconta la società mostrando il dietro le quinte di un ristorante: Nel film di Alonso Ruizpalacios, il dietro le quinte di una catena di ristoranti di New York è opportunità per mettere in scena una crudele metafora della ...

La Cocina Recensione: Rooney Mara , non so se mi spiego . Julia anche ama Pedro. Forse, a modo suo. Ma Julia, soprattutto, è incinta. Il padre è Pedro. Lei vuole abortire subito dopo il turno del pranzo, le servono dei ...

Berlinale 2024, il programma (in cui ci sono sei film italiani) e tutti i dettagli: Tra le opere selezionate, c'è La cocina del messicano Alonso Ruizpalacios, con Rooney Mara e Raúl Briones, ambientato in un solo giorno in ristorante di New York molto affollato. Ci sarà anche From ...