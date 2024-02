Roma | tre giovanissimi rapinano l’auto di una coppia di amici | arrestati

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 18 febbraio 2024) Una serata trasi è trasformata in un incubo per due uomini che sono stati avvinati da tre malviventi che li hanno costretti con la forza ad abbandonarea bordo della quale viaggiavano. I Carabinieri hanno rintracciato i tre autori della rapina – (ilcorrieredellacitta.com)È successo nella notte tra sabato e domenica che gli sfortunati protagonisti della vicenda siano stati presi di mira da tre rapinatori, mentre si trovavano in transito su via Palmiro Togliatti. Un assalto, dopo il quale hanno dato l’allarme al numero unico d’emergenza, il 112, segnalando ancherubata. I Carabinieri hanno fermato i trerapinatori La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile dihanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto, tre cittadini tunisini due 18enni e un 19enne, ...