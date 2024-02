Roma | tentata occupazione abusiva a Cinecittà | 3 persone arrestate

Gli ha rubato lo smartphone, poi ha cercato di estorcergli 500 euro per restituirglielo. Ma la vittima, un 24enne Roma no, ha chiesto l’intervento ... (ilcorrieredellacitta)

Nella notte tentata rapina in una profumeria di Roma : Carabinieri arrestano un ladro di origine algerina sulla via Salaria. I Carabinieri di Roma ... (ilcorrieredellacitta)

Non scopre le carte, la premier Giorgia Meloni intervistata da Nicola Porro su Quarta repubblica (in onda questa sera, 22 gennaio a partire dalle ... (open.online)

Giuseppe Novelli (Rossano, 27 febbraio 1959) è un genetista italiano, rettore dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" dal 2013 al 2019. Ha fatto parte del Consiglio Direttivo dell'ANVUR dal maggio 2011 al maggio 2013.

Pula, il 'Tedesco' e Baruzzo: la base in un bar, i muratori per sfondare e la loro esperienza per le rapine: Poi ancora Roma: il 23 gennaio 2014 una rapina alle poste di Torpignattara, e nel 2023 tre nuovi colpi con la nuova batteria: una tentata alle poste di Guidonia, una a maggio negli uffici di Colli ...

Vigili del fuoco in Sciopero anche a Piacenza sabato 17 febbraio. Biasini del Conapo:"tra le criticità più gravi da risolvere la mancanza di ...: Lo stato di agitazione proclamato dal Conapo segue l'esito negativo della conciliazione tentata ...le problematiche nelle grandi aree metropolitane " ancora Biasini - prendiamo ad esempio Roma che ...

Rapine nel centro scommesse, 28enne in carcere: ... e una tentata rapina nella stessa serata presso una seconda filiale in via Marghieri, nel quartiere Barra. Il gip ha contestualmente emesso la misura della custodia cautelare in carcere. Le due ...